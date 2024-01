Tiroteio no Viradouro termina com dois mortos e dois feridos

Baleados estão internados no Hospital Azevedo Lima, no Fonseca - Foto: Divulgação

Dois homens morreram e outros dois ficaram feridos após um confronto com agentes da Polícia Militar no Complexo do Viradouro, em Niterói, no fim da manhã desta quarta-feira (03). Todas as vítimas eram suspeitos envolvidos no confronto, segundo a PM. Drogas e armas também foram apreendidas no local.

Uma equipe do 12° BPM (Niterói) informou ter sido atacada a tiros por um grupo de suspeitos, supostamente envolvidos com o tráfico de drogas na comunidade em Niterói, enquanto passavam por uma zona de mata no Complexo. Os disparos teriam dado início à troca de tiros no local.

Após o fim do confronto, os policiais encontraram, segundo a corporação, os corpos de dois acusados, que não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Também no local foram encontrados outros dois homens, baleados, que foram socorridos e levados sob custódia até o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. Ainda não há informações atualizadas a respeito de seus estados de saúde.



Também após o confronto, os oficiais encontraram, na zona de mata, um fuzil de calibre 556, uma pistola de calibre 40 com o chamado "kit rajada", um revólver de calibre 28, além de uma grande quantidade de drogas. Todo o material foi apreendido pelos agentes, que isolaram o local para a perícia.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) foi acionada e policiais civis da unidade foram até o local para realizar a perícia. O caso foi registrados pela Delegacia. A Polícia Militar também informou que o policiamento do Viradouro foi intensificado ao longo do resto do dia.