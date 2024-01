Niterói: Mulher tem casa invadida e é mantida em cárcere privado por ex-marido

Uma mulher foi resgatada na última terça-feira (2), após ter vivido momentos de terror em sua própria residência na Rua Joaquim Távora, bairro de Icaraí, Niterói. Segundo informações, o ex-marido da vítima invadiu o local e a fez de refém, utilizando uma faca para ameaçá-la.

O agressor chegou a agredir a vítima e dizer que a mataria caso ela pedisse socorro. A mulher conseguiu pedir o resgate após pegar o próprio celular, e entrar em contato com o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Niterói.

Após receberem a denúncia, guardas municipais e agentes do Segurança Presente partiram para o endereço, próximo à comunidade do Cavalão, mas tiveram dificuldades para acessar a casa, devido ao domínio do Comando Vermelho (CV), na região. Policiais militares também foram acionados para colaborar na operação.



Ao chegarem na residência, o homem já havia fugido. A vítima foi resgatada e conduzida até a Delegacia de Atendimento à Mulher de Niterói (Deam), onde registrou a ocorrência.