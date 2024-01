Turista é resgatada na Zona Sul do Rio após ser mantida em cárcere privado

A Polícia Militar resgatou uma turista estadunidense após receber uma denúncia de cárcere privado. A mulher foi encontrada em uma casa de luxo na Estrada do Joá, na Zona Sul do Rio. O Batalhão de Polícia Turística (BPTur) realizou o resgate após ser acionado pelo Consulado dos Estados Unidos. Além do BPTur, o 31º BPM (Recreio) também participou da ação.

De acordo com o G1, a turista entrou em contato com a irmã, que mora nos Estados Unidos, e pediu socorro por meio de um aplicativo de mensagens. Segundo a denúncia, a mulher foi agredida e teve seu passaporte confiscado e escondido pelo suspeito.

Leia também:

253 presos do Rio de Janeiro liberados da detenção para o Natal não retornam ao presídio

Réveillon de Copacabana: Sete pessoas são presas e onze adolescentes são apreendidos





A turista estava no Brasil para passar o réveillon, e foi impedida de voltar para seu país de origem pelo suspeito. A vítima foi levada para a Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio, e uma lesão em seu pé foi encontrada.

O caso será investigado pela Polícia Civil. O homem foi levado para a Delegacia de Atendimento ao Turista, na Zona Sul do Rio.