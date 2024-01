Réveillon de Copacabana: Sete pessoas são presas e onze adolescentes são apreendidos

Uma ação da Polícia Militar na Praia de Copacabana na madrugada desta segunda-feira de Réveillon (1), deixou 7 presos e 12 adolescentes apreendidos. O objetivo da operação era garantir a segurança na tradicional festa da virada do ano que acontece na praia, e contou com mais de 3 mil agentes.

Segundo a PM, um dos 7 suspeitos presos foi acusado de roubo, e reconhecido no local por três vítimas. Ele foi levado até a 12ª DP (Copacabana). Outro detido estava foragido da justiça, acusado de tentativa de homicídio, e foi preso depois de ser identificado através do sistema de reconhecimento facial. Antes do evento, câmeras que são utilizadas na identificação de veículos roubados e foragidos, foram instaladas nos acessos à Avenida das Américas.

Foram apreendidos também quatro celulares, alguns bens pessoais, além de pequenas quantias em dólar e em reais. De acordo com a PM, mais de 100 objetos perfuro cortantes, entre facas, estiletes e tesouras, foram recolhidos nos pontos de revistas montados em Copacabana.

Ao todo, a operação contou 61 torres de monitoramento próximas à orla, 800 grades, 150 detectores de metal, - para impedir a entrada de facas e armas de fogo no evento - e 15 lanternas do tipo holofote. 30 pontos de bloqueio, 15 linhas de revista e 15 pontos de interdição foram estabelecidos para garantir o máximo de segurança possível à população, além do aumento em 18% no número de agentes fazendo a segurança do bairro.