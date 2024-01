253 presos do Rio de Janeiro liberados da detenção para o Natal não retornam ao presídio

Mais de 250 detentos que saíram da prisão durante o Natal não retornaram aos centros de detenção do Rio de Janeiro, segundo o Disque Denúncia. No total, 1.785 presos foram liberados dos presídios durante o feriado.

Os presos com bom comportamento, réus primários, que cumpriram 1/6 da pena ou reincidentes que cumpriram 1/4 da pena tem direito ao benefício. O prazo para retornar a detenção era até as 22h do dia 30 de dezembro. Eles cumpriam pena em regime semiaberto.

Os 253 que não retornaram a prisão estão sendo procurados e são considerados fugitivos. Entre os procurados, estão os comandantes da maior facção de tráfico de drogas no Rio, sendo eles: Saulo Cristiano Oliveira Dias, chamado de SL, e Paulo Sérgio Gomes da Silva, conhecido como Bin Laden.



Saulo é do Complexo do Chapadão e foi preso em São Paulo, em 2013. Paulo comandou o tráfico da favela Dona Marta, na Zona Sul.