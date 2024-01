Argentino foragido da Justiça é detido em Copacabana

Um argentino que estava foragido da Justiça do RJ foi preso, nesta terça-feira (02), por agentes do Segurança Presente. O suspeito foi reconhecido pelo sistema de câmeras instalado em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Silvio Gabriel Juarez, de 54 anos, foi condenado em 2020 por furto. Ele estava passeando pela Praça Almirante Júlio de Noronha quando uma câmera captou que ele constava como foragido da Justiça. No momento, ele vestia uma camisa azul clara.

Posteriormente a identificação, um alerta foi acionado pelo sistema e ele foi localizado por policiais do Copacabana Presente minutos depois. Na hora que ele foi detido, o criminoso já vestia outra roupa.

O acusado está no país desde 2014 e possui cinco anotações criminais por furto, roubo e tráfico de drogas. Ele foi preso pela primeira vez em 2016, e em 2020 foi condenado por furto a um supermercado de Botafogo.



O argentino ficou preso entre 2020 e 2022, quando foi colocado em liberdade. Entretanto, um novo mandado de prisão foi expedido após ele deixar de cumprir medidas administrativas.