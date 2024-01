Disque Denúncia pede informações sobre presos que não retornaram após receberem indulto

O Disque Denúncia divulgou, nesta terça-feira (2), um cartaz para ajudar a Divisão de Recapturas (RECAP), a fim de obter informações que levem a recaptura de três criminosos, que saíram para cumprir benefícios nos Indultos do Dias das Crianças e Natal, em 20203, e não retornarem às suas unidades prisionais. São eles: Davi da Conceição Carvalho, vulgo DVD, de 43 anos, Saulo Cristiano Oliveira Dias, vulgo SL, de 42 anos, e Paulo Sérgio Gomes da Silva, vulgo Bin Laden, de 47 anos.

Davi da Conceição Carvalho, Davi do Chapadão ou Pinóquio, de 43 anos, antes de ser preso em 2014, liderava o tráfico na Comunidade Final Feliz, no Complexo do Chapadão, que é uma das principais base da facção criminosa Comando Vermelho. Contra ele, consta um mandado de prisão, pelos crimes de Tráfico de Drogas e Homicídio, sendo condenado a uma pena de 28 anos de reclusão.



Saulo Cristiano, o SL foi preso em outubro de 2012, em São Paulo, na companhia do homem apontado pela pólícia como chefe do tráfico de drogas do Morro do Chapadão, Luis Fernando Nascimento Ferreira, o Nando Bacalhau. SL, cumpre pena de 18 anos e 9 meses de prisão por homicídio qualificado (por ter assassinado um militar do Exército) e associação para o tráfico de drogas. SL é considerado um dos principais gerentes de drogas do Complexo do Chapadão.

Condenado por tráfico de drogas, Paulo Sérgio Gomes da Silva, o Bin Laden também conseguiu o benefício da saída temporária pela primeira vez, e chegou a chefiar o tráfico de drogas no Morro Dona Marta, em Botafogo, Zona Sul do Rio.



SL e Bin Laden, saíram no Indulto de Natal, e deveriam se apresentar até às 22h do último sábado, dia 30 de dezembro. Davi de Carvalho, saiu no Indulto do Dias das Crianças, e deveria se apresentar no dia 17 de outubro de 2023. Os três que já são considerados foragidos da Justiça, cumpriam pena no regime semiaberto.



Quem tiver informações sobre a localização dos três foragidos da Justiça, favor informar ao Disque Denúncia, pelo seguinte canal de atendimento:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 (WhatsApp)