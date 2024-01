Acusado de prender garota de programa em motel é preso em Magé

Um homem acusado de roubar uma garota de programa e deixá-la presa dentro do quarto de um motel, em Magé, foi preso nesta terça-feira (02). O suspeito teria cometido o crime depois de se recusar a pagar o valor combinado com a mulher pelos serviços.

De acordo com a vítima, o cliente estava no motel quando solicitou os seus serviços por um determinado período de tempo. Depois do tempo combinado, ele pediu que ela continuasse com ele no quarto por mais uma hora. Foi quando a profissional do sexo cobrou o valor adicional, combinado previamente, pelo tempo extra que a confusão começou.

O acusado teria ficado insatisfeito com a cobrança do valor combinado e trancou a mulher dentro do cômodo onde estavam no estabelecimento. Além disso, ele levou consigo o aparelho celular da mulher quando deixou o estabelecimento. A vítima só conseguiu sair depois que funcionários do motel a ouviram e destrancaram o quarto.

O caso foi registrado na 66ª DP (Piabetá), que escutou os relatos da garota de programa e dos funcionários que testemunharam o crime. Após buscas na região, o acusado foi encontrado e preso nesta terça (02). Ele foi levado para a Delegacia e deve responder por acusações de cárcere privado e roubo.