Líder de facção criminosa, 'Parrudo' é preso em Cabo Frio

Uma ação da Polícia Militar culminou na prisão do líder de uma facção criminosa em Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta terça-feira (2). O indivíduo, conhecido como "Parrudo", foi encontrado na Avenida da Paz, no bairro Jardim Esperança, após investigação de inteligência. Ele estava com um mandado de prisão em aberto por homicídio.

De acordo com as autoridades, "Parrudo" é um dos principais líderes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), em Cabo Frio. Ele é suspeito de participação em diversos homicídios, especialmente contra membros de facções adversárias.



O acusado foi encaminhado à 126ª DP (Cabo Frio), onde permanece sob custódia aguardando transferência para o sistema prisional.