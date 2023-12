Homem desaparece após cair no mar durante cruzeiro no litoral de São Paulo

As buscas seguem sob responsabilidade da Marinha do Brasil - Foto: Divulgação

Um homem desapareceu após cair no mar durante uma viagem de cruzeiro em São Sebastião, no litoral de São Paulo, por volta das 00h30 deste sábado (30). Ele teria se desequilibrado e caído de uma das varandas do navio da companhia italiana, MSC, o mesmo em que o jogador de futebol, Neymar, promoveu uma viagem na última semana.

Segundo informações, o homem estaria tendo uma discussão de casal no momento do acidente. Logo em seguida, equipes especializadas da companhia deram início a um protocolo de busca.

Durante o resgate, um show do cantor Alexandre Pires, que acontecia na embarcação, chegou a ser interrompido, para que o barulho não atrapalhasse as equipes caso a vítima gritasse por ajuda, mas mesmo assim, a operação não foi bem sucedida.

Após três horas de buscas, um tripulante anunciou nos alto-falantes do navio que, apesar dos esforços, a vítima não foi localizada: “Para a família, nosso respeito e orações nesse momento difícil''.

Com o fim da operação de resgate feita pela equipe do cruzeiro, as buscas seguem sob responsabilidade da Marinha do Brasil.