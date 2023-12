PM prende dois homens suspeitos de roubar pedestres na Zona Oeste do Rio

Trio foi encontrado com celulares e uma réplica de arma - Foto: Reprodução

Trio foi encontrado com celulares e uma réplica de arma - Foto: Reprodução

A Polícia Militar prendeu dois homens e apreendeu um adolescente, neste sábado (30), suspeitos de roubar pedestres na Barra da Tijuca e em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

Segundo a corporação, agentes do 18°BPM (Jacarepaguá) foram alertados que o grupo estava agindo na Avenida Salvador Allende.

Ao avistar a viatura, o trio embarcou em uma van na Estrada dos Bandeirantes, altura de Curicica.

Ainda de acordo com a corporação, depois do cerco ao veículo, o adolescente e os dois homens, que iam para comunidade Cidade de Deus, foram encontrados. Com eles, os agentes apreenderam três celulares e uma réplica de arma de fogo



O adolescente foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Já os outros dois suspeitos foram levados para a 32° DP (Taquara).