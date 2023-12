Alexandre Pires cancela show em cruzeiro após passageiro cair no mar

O cantor Alexandre Pires cancelou o show que faria no cruzeiro MSC Preziosa após um passageiro cair no mar, da varanda de uma das cabines, por volta da meia noite deste sábado (30).

A MSC Cruzeiros informou, em nota, que uma busca minuciosa foi realizada a bordo e foi confirmado que o hóspede saltou intencionalmente ao mar. A vítima segue desaparecida.

O cruzeiro, batizado de "Réveillon em Alto Mar", saiu do Porto de Santos, no litoral paulista, neste sábado (29), e levava os passageiros para acompanhar a virada do ano no Rio de Janeiro. O navio é o mesmo utilizado no cruzeiro do jogador Neymar, que terminou na última sexta-feira (29).

"Dois barcos de apoio procuraram por várias horas, mas, apesar dos grandes esforços para localizar o hóspede, ele ainda não foi encontrado. O incidente foi relatado imediatamente às autoridades competentes, e a Guarda Costeira liberou o navio para prosseguir viagem", informou a MSC Cruzeiros.



O cantor Alexandre Pires, que se apresentaria à 1h da madrugada, lamentou o ocorrido.

"Em respeito à vítima e aos trabalhos de resgate, conversamos com a organização e chegamos ao consenso da não realização do show", afirmou o artista, por meio de sua assessoria de imprensa, acrescentando que ainda não havia subido ao palco no momento da queda. "Nossa missão é levar alegria e promover a cultura por meio da música, o que não seria possível em razão do ocorrido. Peço desculpas aos fãs pelo cancelamento e a compreensão de todos com a decisão tomada por nós."

Os trabalhos de resgate continuam e o passageiro ainda não foi encontrado.