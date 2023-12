Italiano é esfaqueado durante assalto na Zona Sul do Rio

Três turistas foram assaltados na manhã desta sexta-feira (29) na Glória, Zona Sul do Rio. Um italiano foi esfaqueado no braço durante o roubo.

De acordo com as vítimas, eles estavam caminhando quando os assaltantes se aproximaram armados com um facão.

Enquanto eles entregavam os pertences, um dos assaltantes deu facadas no braço do italiano, identificado como Manuel Gafriller, de 25 anos. As outras duas mulheres, uma italiana e uma sul africana não foram feridas pelos ladrões.

Manuel foi socorrido para o Hospital Municipal Souza Aguiar, onde teve que passar por uma cirurgia, mas com quadro de saúde estável.



De acordo com a Polícia Militar, uma dupla foi localizada na Rua da Lapa, região central do Rio. O homem e a mulher foram levados para a Delegacia de Atendimento ao Turista, onde foram presos em flagrante por tentativa de latrocínio.

O casal foi reconhecido por testemunhas. Segundo a Polícia Civil, agentes realizam diligências para localizar outros dois envolvidos. A investigação está em andamento.