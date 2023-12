Ex-segurança do traficante 'Nem da Rocinha' é preso no Rio

Policiais do 6° BPM (Andaraí) prenderam, na manhã desta quinta-feira (28), o homem apontado como ex-segurança do traficante "Nem da Rocinha", na Tijuca, Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito era foragido da Justiça e foi encontrado na Rua Doutor Pereira dos Santos.

Ainda segundo a PM, o homem, conhecido como "Magrinho", estava sendo monitorado pelo 6° BPM e possuía um mandado de prisão em aberto. O rapaz atuou como segurança de Antônio Francisco Bonfim Lopes, o "Nem", durante o período que o traficante comandou a Rocinha, na Zona Sul do Rio.

O suspeito, que não teve a identidade revelada, foi levado para a 19ª DP (Tijuca), onde ficará à disposição da Justiça.



Nem da Rocinha

Antônio Francisco Bonfim Lopes comandou o tráfico na Rocinha até 2011, quando foi preso por policiais militares dentro do porta-malas de um carro, na Lagoa Rodrigo de Freitas, também na Zona Sul.

Nascido em 1976 e criado na comunidade, Nem se tornou chefe após a morte de Luciano Barbosa da Silva, o Lulu, em 2004. Durante sete anos no poder, o traficante chegou a ser considerado o criminoso mais procurado do país.

Atualmente, com 47 anos, Antônio Lopes cumpre pena na Penitenciária Federal de Segurança Máxima, em Porto Velho, Rondônia.