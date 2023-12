Acusado de estrangular esposa até a morte é preso no Rio

Um homem acusado de matar a própria companheira por asfixia foi encontrado pela Polícia Civil e preso nesta quarta-feira (27), no Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio. Ele teria estrangulado a mulher até a morte e ocultado seu cadáver debaixo da cama de casa.

A vítima deixou de falar com a família a partir do dia 15 de dezembro. Dois dias depois, no dia 17, o corpo dela foi encontrado pela Polícia, com as mãos e pés amarrados, escondido na casa onde vivia com o companheiro. Desde então, porém, o paradeiro do acusado era desconhecido.

Nesta quarta (27), o homem foi localizado por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) na comunidade do "Favelão". Ele foi levado para a Delegacia, onde foi constatado que ele já tinha pelo menos seis anotações criminais em seu histórico. A maior parte deles era por crimes que se enquadram na Leia Maria da Penha, como ameaças e agressões.