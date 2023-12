Idoso é baleado em tentativa de assalto no Coelho

Vítima está internada no Hospital Alberto Torres, no Colubandê - Foto: Filipe Aguiar

Um homem de 67 anos foi baleado na tarde desta quarta-feira (27), no bairro Coelho, em São Gonçalo. O relato de testemunhas é de que ele acabou ferido por suspeitos armados durante uma tentativa de assalto na região. Ele foi levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê.

A Polícia Militar informou que foi acionada para checar o relato do idoso ferido que deu entrada na unidade nessa tarde. Equipes do 7º BPM (São Gonçalo) já iniciaram a apuração, mas ainda não tem qualquer informação a respeito do autor dos disparos. Não há registros de operações policiais ou troca de tiros na região nesta quarta (27).

A ocorrência segue em andamento e o idoso está sendo atendido no Heat. Não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde até o momento.

