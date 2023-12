Jornalista e pré-candidato a prefeito é morto a tiros no Guarujá

O jornalista Thiago Rodrigues, de 34 anos, foi vítima de um homicídio a tiros na madrugada desta quinta-feira (28) no Guarujá, litoral de São Paulo. A vítima estava participando de uma confraternização no distrito de Vicente de Carvalho, quando foi chamado para sair à rua e alvejado por um indivíduo em uma bicicleta, que posteriormente fugiu da cena do crime.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia Sede de Guarujá, mas será investigado pelo 2º DP de Guarujá. Filiado ao partido Rede Sustentabilidade, Thiago Rodrigues, havia anunciado sua intenção de disputar a prefeitura do Guarujá cerca de um mês antes do trágico incidente. Conhecido como o "repórter do povo", ele ganhou notoriedade nas redes sociais por suas denúncias contra a administração municipal.

Leia também:

➢ Idoso é baleado em tentativa de assalto no Coelho

➢ Acusado de matar companheira é preso quase 20 anos após crime

O registro da ocorrência aponta que o incidente ocorreu na Rua Caraguatatuba, por volta das 0h20. Após ser atingido pelos disparos, o jornalista tentou correr em direção à Rua Solemar, mas acabou caindo no caminho.



O carro da vítima foi apreendido, sendo que a chave do veículo foi encontrada no bolso da calça de Thiago. Exames periciais foram realizados no veículo, e no porta-malas foi encontrado material da pré-campanha de Thiago, sem, no entanto, constatar qualquer indício de ilícito. A investigação está em curso para esclarecer as motivações do crime.