Idoso leva tiro no olho durante assalto no Coelho

Vítima está internada no Hospital Alberto Torres, no Colubandê - Foto: Filipe Aguiar

Um homem de 67 anos foi baleado no olho após uma tentativa de assalto na tarde desta quarta-feira (27), no bairro Coelho, em São Gonçalo. Ele também ficou ferido em uma das mãos com um corte de arma, branca, segundo relatos. Ele está internado no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê.

O relato de testemunhas é de que ele estava em um bar na região quando foi surpreendido por um grupo de suspeitos armados, que entraram no estabelecimento para uma tentativa de assalto. Após o crime, ele foi socorrido por vizinhos, que o levaram até a unidade de saúde.

Uma equipes do 7º BPM (São Gonçalo) foi acionada ao hospital e ouviu o relato da vítima. A Polícia já iniciou a apuração, mas ainda não tem qualquer informação a respeito do autor dos disparos. Apesar do ferimento, o estado de saúde da vítima é estável, segundo informações do Hospital.