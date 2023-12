Vídeo: tiroteio em Vigário Geral deixa PM morto e circulação de trens é suspensa

Um tiroteio em Vigário Geral, na Zona Norte da Capital, deixou três policiais feridos e um morto. Por conta da ação, a circulação de trens foi suspensa. A troca de tiros se iniciou durante uma operação policial, e o andamento de trens no ramal de Sacaruma foi prejudicado pelo ocorrido.

Segundo a PM, os agentes do 16° BPM (Olaria) são os responsáveis pela operação. Por volta das 5h da manhã, uma equipe estava realizando patrulhamento na direção da Rua dos Democráticos quando foi atacada por criminosos armados.

Um agente foi atingido de raspão, socorrido e levado para o Hospital Getúlio Vargas. Outro policial foi atingido na cabeça e levado para o mesmo hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Um terceiro militar também foi ferido nas nádegas durante a troca de tiros, mas não corre risco de morte.

A operação acontece no Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio, nas comunidades Parada de Lucas, Vigário Geral, 5 Bocas, Pica Pau e Cidade Alta.

Usuários da Supervia ficaram presos no fogo cruzado, e muitos sentaram no chão do trem para tentar se proteger. Imagens do momento foram compartilhadas nas redes, e alguns dos presentes no trem saíram do transporte e andaram sobre os trilhos. "O trem da ruim temos q descer e andar nos trilhos, e ainda por cima.. correr porque em vigário tava dando tiro kkkkkkkkkk, q ódio.. cada "k" é uma lágrima", desabafou uma usuária, revoltada com a situação.





"Vão deixar a gente abandonado aqui mesmo???? No meio do fogo cruzado??? Todo mundo jogado no chão, gente chorando, gente passando mal. E o tiro não para", escreveu outro internauta, afetado pelo transtorno.

Em nota publicada nas redes sociais, a Supervia informou que "Por causa de uma ocorrência externa e fora do controle da SuperVia, que impacta o trabalho das equipes técnicas, a operação do ramal Saracuruna acontece somente entre Penha e Central do Brasil, com intervalos médios de 30 minutos. Entre Saracuruna e Penha Circular as estações estão fechadas para embarque e desembarque. Lamentamos o ocorrido, mas prezamos pela segurança dos clientes e colaboradores. Assim que possível, daremos início aos trabalhos para o restabelecimento da operação", diz o comunicado.

Ainda, a Supervia informou também sobre outra linha que foi afetada por conta do ocorrido em Vigário Geral. "Em função de uma ocorrência externa e fora do nosso controle nas proximidades da estação Jacarezinho, a operação do ramal Belford Roxo acontece entre Belford Roxo e Mercadão de Madureira, com intervalo de 40 minutos. As partidas da Central para o ramal estão suspensas e o trecho entre Jacarezinho e Cavalcanti fechado para embarque e desembarque. Assim que a segurança de todos estiver garantida, retornaremos com a operação no ramal", finalizou a publicação.