Homem é baleado nas duas mãos no Capote, em São Gonçalo

Um homem foi atingido por disparos nas duas mãos no início da tarde desta terça-feira (26) em São Gonçalo. Os tiros teriam acontecido no bairro Capote. A vítima deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, e está internada na unidade.

Uma equipe de policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo) informou ter recebido acionamento para checar a chegada de uma vítima de lesão corporal no Hospital. Ao chegarem na unidade de saúde, foi constatado que o homem estava baleado. Até o momento, não há qualquer informação a respeito de suspeitos ou presos pelo crime.

A 74ºDP (Alcântara) registrou a ocorrência e está investigando o crime. A identidade do homem não foi divulgada.



*Em apuração