Miliciano Zinho está isolado em cela de cinco m² em Bangu 1

O miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, está isolado em uma cela de cerca de cinco m² da Penitenciária Laércio da Costa Pelegrino, de segurança máxima, conhecida como Bangu 1, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Ele se entregou à Polícia Federal no último domingo (24), véspera de Natal, após uma negociação entre sua defesa e a Secretaria Estadual de Segurança Pública do Rio, que durou uma semana.

Zinho não terá direito a banho de sol, num primeiro momento, para não ter contato com outros presos, e suas refeições serão servidas na própria cela.

O espaço é composto por uma cama de alvenaria com um colchão. A mesma estrutura dá numa pequena cômoda onde são servidas as refeições.



O criminoso está na galeria reservada a milicianos dentro do presídio, que conta com galerias separadas por facção criminosa, como a da milícia e a de chefes do tráfico de drogas.

Alguns dos criminosos que estão no Bangu 1 são:

- My Thor

- Menor P

- Toni Ângelo

- Charles do Lixão