Caso Marcelinho Carioca: quem são os quatro presos suspeitos de participar do sequestro

Quatro pessoas já foram presas até esta terça-feira (26) suspeitas de participar do sequestro de Marcelinho Carioca e Tais Alcântara de Oliveira, em Itaquaquecetuba, São Paulo.

Duas mulheres e dois homens, identificados como Thauannata dos Santos, Eliane de Amorim, Wadson Fernandes Santos e Jones Santos Ferreira foram indiciados por extorsão mediante sequestro, lavagem de dinheiro, associação criminosa e receptação. O caso está sendo investigado pela Divisão Antissequestro (DAS).

Thauannata dos Santos tem 18 anos e foi responsável por tomar conta das vítimas. Em interrogatório, a menina alegou que não tinha a intenção de participar de um crime, mas participou por querer estar ao lado de um dos suspeitos, que ainda não foi preso. Ela negou que iria receber dinheiro pelo sequestro. Thauannata foi indiciada por associação criminosa e extorsão mediante sequestro.

Eliane de Amorim tem 30 anos e, de acordo com depoimento, tem dois filhos e se encontrou com Jones, um dos suspeitos detidos, horas antes de Marcelinho e Taís serem encontrados. Ela conta que o 'amigo', segundo a própria descreve, pediu sua conta bancária emprestada para sacar dinheiro de um negócio. O rapaz ainda disse que pagaria ela pelo "empréstimo". Eliane foi indiciada por associação criminosa, receptação e lavagem de dinheiro.

Wadson Fernandes de Santos, de 29 anos, contou que conhecia Jones e que o rapaz o perguntou se ele possuía conta bancária para receber dinheiro. Segundo Wadson, ele perguntou ao conhecido se o valor era de procedência "errada", e Jones negou. Wadson foi indiciado por associação criminosa, receptação e lavagem de dinheiro.

Jones Santos Ferreira, de 37 anos, confessou que já participou de casos de estelionato e buscou contas para receber dinheiro provenientes de golpes. O suspeito conta que foi procurado no sábado (16) por um criminoso, que pediu para Jones receber valores em sua conta bancária. Ele afirma que acreditava que o valor era para um golpe, e não um sequestro. Ele confirmou que fez contato com Wadson e Eliane para fornecer as contas. Jones foi indiciado por associação criminosa, receptação, lavagem de dinheiro e extorsão mediante a sequestro.

"Ele, de fato, entende ali que havia uma origem ilícita, mas que era um estelionato", disse o advogado Anderson Lima, que representa Jones e Eliane. Anderson ainda afirma que os dois suspeitos não participaram do sequestro, e que Eliane apenas emprestou a conta para o saque do valor.

Além dos quatro suspeitos, outras duas pessoas, um homem e uma mulher, também tiveram prisão preventiva decretada, mas ainda não foram detidos e estão sendo procurados como foragidos.

Marcelinho Carioca foi sequestrado no domingo (17), após sair do 'Tardezinha', show do Thiaguinho, em São Paulo. O ex-jogador do Corinthians foi levado junto com uma amiga, Taís, e os dois foram obrigados a gravar um vídeo afirmando que foram raptados pelo marido da mulher, e que mantinham um caso.

Ao todo, dez pessoas participaram do crime, segundo Fabio Nelson Fernandes, delegado e diretor da Divisão Antissequestro. De acordo com Fabio, o sequestro não foi planejado, e a investigação aponta que Marcelinho e Taís foram raptados por acaso, e o jogador chamou a atenção dos criminosos ao passar por eles com um carro de luxo.