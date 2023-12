Polícia prende acusado de abusar sexualmente de criança de 5 anos

O crime foi cometido na casa da mãe do autor, na cidade de Paraty, Região da Costa Verde Fluminense. - Foto: Divulgação

Policiais civis da 167ª DP (Paraty) prenderam, nesta quarta-feira (20/12), um homem, de 29 anos, acusado de abusar sexualmente de uma criança, de 5 anos. O crime foi cometido na casa da mãe do autor, na cidade de Paraty, Região da Costa Verde Fluminense.

Ele foi localizado no bairro Barreiro, no município de Bonsucesso, no estado de Minas Gerais, após monitoramento de informações e um trabalho de inteligência. A ação teve apoio da Polícia Civil mineira.



O crime ocorreu em novembro deste ano, quando o autor aproveitou um momento em que ficou sozinho com a vítima.