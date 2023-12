Calor e chuva? Veja a previsão do tempo para a última semana do ano

A despedida do ano de 2023 deve ser marcada pelo calor e possibilidade de pancadas de chuva para quem vive ou está viajando para as cidades da região. Em São Gonçalo, a temperatura mínima não deve ficar abaixo dos 21ºC, enquanto a máxima pode atingir os 38ºC. Confira abaixo a previsão detalhada realizada pelo Climatempo desta terça-feira (26) até a noite do Réveillon (31).

Os gonçalenses devem se preparar para a chance de tempestade já nesta terça-feira (26). Isso porque o dia deve ser de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite, com mínima prevista de 24°C e máxima de 36°C. Em Niterói, o mesmo cenário está sendo previsto, só que com mínima de 25ºC e máxima de 35ºC.

Leia também:

‘Nevou’ em SG: a moda que ganha cada vez mais adeptos chega junto com o verão

Mulher é baleada na véspera do Natal em Itaboraí

Na quarta-feira (27), espera-se sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo deve ficar firme. Mínima de 22°C e máxima de 28°C.

Já na quinta-feira (28), as cidades da região devem ter muitas nuvens durante o dia todo, com aberturas de sol e mínima de 21°C e máxima de 31°C. Na sexta-feira (29), deve haver sol com aumento de nuvens ao longo do dia; à noite ocorrem pancadas de chuva. Mínima deve ser de 22°C e máxima de 38°C.

No sábado (30), o esperado é de que o dia seja de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite, e mínima de 25°C e máxima de 33°C. Já no domingo (31), a virada pode ser chuvosa, pois há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. De dia deve haver sol e aumento de nuvens. A mínima prevista é de 23°C e máxima de 28°C.