Mulher é baleada na véspera do Natal em Itaboraí

Uma mulher ficou ferida após ser atingida por disparos durante a tarde deste domingo (24), véspera de Natal, em Aldeia da Prata, bairro de Itaboraí. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e ainda não há detalhes a respeito do ocorrido.

Além dela, um policial militar também teria sido vítima do episódio, mas acabou não se ferindo. De acordo com a PM, os disparos aconteceram na Rua Dez, para onde agentes do 35° BPM (Itaboraí) foram acionados. Baleada, a mulher foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manilha.

Ainda durante a tarde, ela foi transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo. Ainda não há informações atualizadas a respeito de seu estado de saúde. Já o policial foi para a 71ª DP (Itaboraí) para registrar a ocorrência, que está sendo investigada pela unidade policial.