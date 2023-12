Nove pessoas são baleadas em tiroteio na Avenida Brasil

Nove pessoas foram baleadas em um tiroteio na tarde deste domingo (24), véspera de Natal, na Avenida Brasil, na altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. Ao menos dois feridos estão em estado grave. As informações são do G1.

De acordo com a apuração da TV Globo, a troca de tiros aconteceu quando criminosos em um Toyota Corolla Cross branco saíram da comunidade Parque União e foram abordados por policiais militares. Os PMs teriam ordenado que o carro parasse e os criminosos teriam então atirado contra um ônibus para tentar escapar dos agentes.

Os tiros acertaram o ônibus e dois carros que passavam pela via, além da viatura da PMERJ. O Hospital Federal de Bonsucesso, para onde as vítimas foram socorridas, também foi atingido.

Seis feridos foram atingidos com tiros de raspão e serão liberados. Já três vítimas estão internadas, duas delas em estado grave. Um dos feridos que está em estado grave é um motorista que foi baleado no pescoço ao ter seu carro atingido pelos criminosos.

O caso é investigado pela 21ª DP (Bonsucesso).