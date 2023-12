Um homem foi baleado, na noite deste sábado (23), na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Ele segue internado em estado grave no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

A vítima foi atingida por bala na Avenida Canal das Taxas, por voltadas 20h, e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. A estimativa é que o homem tenha em torno de 20 anos, porém estava sem documento de identificação, de acordo com os bombeiros que o resgataram.

Homem é baleado na Comunidade do Terreirão, na Zona Oeste do Rio, neste sábado (23) | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Em um vídeo publicado nas redes sociais é possível observar a vítima caída no chão, de bruços, sendo ajudado por uma mulher. Este é o segundo caso de ataque a tiros que foi registrado na comunidade do Terreirão, em três dias.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foi acionada para averiguar a ocorrência de um homem ferido baleado. O caso foi encaminhado para a 42ª DP (Recreio), que vai investigar as circunstâncias do crime.