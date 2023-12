PM baleado no rosto tem quadro clínico estável

O policial que foi baleado no rosto, na noite da última quinta-feira (21), na Zona Norte do Rio, apresenta quadro clínico estável na manhã deste domingo (24). O agente do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), está internado no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.

O PM foi atingido durante uma perseguição policial a um veículo que saiu do Complexo da Maré e percorreu a Avenida Brasil até entrar na região de patrulhamento do 3º BPM (Méier).

Na ocorrência, quatro homens foram presos, tendo um deles se ferido. Os agentes apreenderam duas armas e uma granada.

Leia também

➢ Homem é baleado na comunidade do Terreirão

➢ Homem tenta assaltar PM e é baleado e preso no Rio

O suspeito foi socorrido e também encaminhado para o Hospital Salgado Filho. Não há informações sobre seu quadro clínico. O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso).