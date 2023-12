Três crianças desaparecidas são encontradas na Avenida Brasil

Três crianças da Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio, que estavam desaparecidas desde a última quinta-feira (21) foram localizadas na Avenida Brasil. O trio foi encontrado nesta sexta (22) e está, desde então, em um abrigo do Conselho Tutelar de Campo Grande, também na Zona Oeste.

As crianças têm 6, 10 e 12 anos e desapareceram depois de sair de casa na quinta (21). Relatos de familiares apontam que uma briga entre o pai e a mãe deles, que são separados e disputam a guarda dos filhos, teria motivado a mais velha, de 12 anos, a sair de casa com os irmãos. O ex-casal tem ainda outros dois filhos, que estão com o pai.

Segundo o Conselho Tutelar, as crianças estão bem e serão mantidas no abrigo até uma nova decisão judicial. O pai delas informou que o órgão só liberou que elas recebam visitas a partir desta terça-feira (26). O caso foi registrado pela 34ª DP (Bangu) e investigado, posteriormente, pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).