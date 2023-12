Membros de quadrilha são presos por furtar bikes em Niterói

Policiais civis prenderam, nesta sexta-feira (22), uma quadrilha que furtava bicicletas, em Niterói. As prisões ocorreram depois do terceiro roubo no mesmo endereço.

De acordo com as investigações, o grupo agia durante a madrugada. Os ladrões arrombaram os portões da garagem para entrar em um condomínio na Rua Francisco Pimentel, no Ingá. Câmeras de segurança flagraram toda a ação da quadrilha.

Dois homens e uma mulher foram presos em flagrante. Em depoimento, a polícia afirmou que os homens assumiram o crime.

Um quarto suspeito também foi preso acusado de receptação, tendo permanecido em silêncio na delegacia.



Todas as bicicletas furtadas foram recuperadas. Uma delas tem o preço avaliado em cerca de R$ 40 mil.