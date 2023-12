Família de São Gonçalo procura por adolescente de 13 anos desaparecido

Menino mora no Camarão, com a mãe, e está desaparecido desde o dia 15/12 - Foto: Divulgação

Menino mora no Camarão, com a mãe, e está desaparecido desde o dia 15/12 - Foto: Divulgação

Morador do Camarão, em São Gonçalo, o adolescente João Felipe Ribeiro Avelino da Silva, de 13 anos, está desaparecido desde o último dia 15 de dezembro, quando saiu de casa dizendo que iria consertar sua bicicleta e não retornou. A família busca por seu paradeiro desde então.

O jovem foi visto na última sexta-feira (23) na Zona Sul do Rio, mas seu paradeiro exato segue desconhecido pela família. A mãe dele, Luana Ribeiro, de 42 anos, conta que os relatos que recebeu foi de que ele foi visto, ao longo da semana, na Praça XV e, mais recentemente, no Arpoador, em Ipanema, na capital.

Leia também:

➢ Membros de quadrilha são presos por furtar bikes em Niterói

➢ Jovem vítima de fake news envolvendo Whindersson Nunes morre aos 22 anos

"Os bombeiros e algumas outras o viram no Rio. Disseram que ele está muito desnorteado e que não quis ficar conversando muito. Teve uma pessoa que viu ele no Arpoador e que disse que ele estava bem, mas que dava para sentir que ele estava mentindo. Disseram que ele falou que já está há três anos na rua", contou Luana, que passou a última sexta (23) na capital à procura de João Felipe, sem sucesso.

Ela conta que o menino tem enfrentado um quadro de problemas possivelmente psiquiátricos, ainda sem laudo definido. Ele já havia desaparecido brevemente em outra ocasião, mas foi logo encontrado na casa de familiares em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Dessa vez, porém, nenhum familiar tem informações sobre seu paradeiro.

Segundo Luana, o menino saiu de casa, onde vive com a mãe, na sexta (15) dizendo que precisava consertar a bicicleta. Ele pediu cinco reais para a mãe antes de ir. Colegas do rapaz no bairro Zé Garoto afirmam que ele pediu mais dez reais quando passou por lá, e deixou a bicicleta. Antes de ser visto no Rio, transeuntes afirmaram tê-lo visto no Alcântara.

João Felipe usava uma camisa preta, uma bermuda e sandálias quando desapareceu. Sua mãe espera que a divulgação e as informações de pessoas que o virem ajudem a descobrir o paradeiro do menino. "Eu estou querendo que divulguem bastante porque não tenho conhecidos na Zona Sul, em Ipanema, Copacabana. Eu estou fazendo tudo sozinha, buscando. Espero que a gente esteja próximo de achar", desabafa Luana.

Pessoas com informações a respeito do paradeiro de João Felipe podem entrar em contato com a mãe através do número (21) 971621138. O caso está sendo investigado pelo Setor de Descoberta de Paradeiros (SDP) da Polícia Civil em Niterói. As informações também pode ser passadas para eles, pelo número 2717-2949.

Por fim, o Programa SOS Criança Desaparecida, da Fundação para Infância e Adolescência (FIA), também receber relatos que ajudem a determinar o paradeiro do menino. É possível entrar em contato com eles pelo telefone 2286-8337 ou pelo celular 98596-5296.