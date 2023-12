Mulher é presa no Galeão com 5 kg de droga diluída em roupas

Uma brasileira, de 35 anos, foi presa no Aeroporto Internacional do Rio, o Galeão, após ser flagrada transportando 5 kg de cocaína para fora do país em um voo comercial previsto para deixar o Rio na noite de ontem (22). Toda a droga estava diluída em peças de roupa que ela levava na bagagem.

Segundo os órgãos oficiais, a droga só foi encontrada depois que cães farejadores da Aeronáutica detectaram a presença de algum material suspeito nas roupas carregadas nas malas. Após checarem e submeterem as peças a um teste específico, os agentes da Polícia Federal (PF) e da Força Aérea Brasileira (FAB) confirmaram que as roupas estavam com cocaína.

A mulher planejava levar o material em um voo que seguia do Rio de Janeiro em direção à Tóquio, capital do Japão. Antes de chegar ao destino final, ela passaria, ainda, por Paris, na França, e em Seul, na Coréia do Sul. Ainda não foi confirmado para qual das capitais ela pretendia levar a droga.



A acusada foi presa e levada para a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da PF, que registrou a ocorrência e investiga o crime. Autuada por tráfico de drogas, ela pode ser sentenciada a até 15 anos de prisão caso seja condenada pelo crime.