Suspeito morre após tiroteio com a PM em Itaboraí

Um homem morreu na tarde da última quinta-feira (21) após uma troca de tiros emtre policiais militares e suspeitos no bairro Vila Brasil, em Itaboraí. Ele é acusado de envolvimento com o tráfico na região e teria participado da troca de tiros com os agentes.

Uma equipe do 35° BPM (Itaboraí) foi acionada a Rua Minas Gerais, de acordo com informações da Polícia Militar, e foi recebida no local com tiros. Após o fim dos disparos, a equipe encontrou um dos acusados de efetuar os disparos já em óbito.

No local, os agentes também encontraram uma pistola de calibre 9mm com munições, uma carga de drogas, que incluia 131 cápsulas de cocaína, 38 tiras de maconha, além de dois aparelhos de rádio transmissão supostamente utilizados para a comunicação entre criminosos. Todo o material foi apreendido e a Polícia Civil registrou a ocorrência.