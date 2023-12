Dois homens são presos em confronto com armas de fogo, em SG

Policiais militares foram acionados, na manhã desta sexta-feira (22), para intervir em uma ocorrência de tráfico de drogas, no Boaçu, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Segundo a corporação, houve um breve confronto com armas de fogo no local.

De acordo com a Polícia Militar, ao chegar ao local, os agentes encontraram ruas com barricadas, além de alguns homens vendendo drogas. Após o local ser estabilizado, foram apreendidos um rádio comunicador e uma granada caseira em uma zona de mata.



Os agentes realizaram a prisão de dois homens. Além disso, foram apreendidos diversos artifícios dos criminosos, dentre eles, 206 pinos de cocaína, 200 papelotes de crack, 196 trouxinhas de maconha e um aparelho celular.

Leia também

➢ Polícia prende homem que roubou mercearia e atirou contra próprio tio

➢ Homem é preso com pornografia infantil em Niterói

O material apreendido e os detentos foram encaminhados para a 73ªDP (Neves) e, posteriormente, para a 72ªDP (Mútua).