Mulher é morta esfaqueada em Búzios

Uma mulher, de 42 anos, foi morta esfaqueada, ontem (21), em Búzios, na Região dos Lagos. O corpo foi encontrado dentro da residência da vítima.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 25º BPM (Cabo Frio) foram acionados para uma ocorrência de homicídio na Rua Esperança, no bairro Cem Braças. Ao chegar no local, os policiais encontraram Ivone com marcas de facadas.

Militares do quartel de São João de Meriti do Corpo de Bombeiros conduziram o corpo da mulher para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.

Leia também

➢ Homem é preso com pornografia infantil em Niterói

➢ Dois homens são presos em confronto com armas de fogo, em SG

O caso segue sendo investigado pela pela 127ª DP (Armação de Búzios). O local do assassinato passou por uma perícia para averiguar a situação.