Presos sete suspeitos de aplicar o golpe do falso empréstimo no Rio

Dispositivos eletrônicos foram encontrados no local e apreendidos - Foto: Divulgação

Sete pessoas foram presas durante uma operação contra uma quadrilha especializada no golpe do falso empréstimo. A prisão aconteceu ontem (20) em Vila Valqueire, na Zona Oeste do Rio.

Os criminosos inicialmente agiam em Campo Grande, mas moveram o escritório para a Vila Valqueire. Os detidos foram identificados como Agatha Moreira Reis da Silva Oliveira, Cristiano David da Silva Daniel, Matheus Nunes dos Santos Alves Gurgel, Walker da Silva Barroso, Andressa de Oliveira Bulhões Torres, Nathane Gomes dos Santos e Ingrid Santos Pessoa.

As investigações apontam que, inicialmente, a quadrilha atuava em um escritório em Campo Grande, mas eles moveram as atuações para a Vila Valqueire numa tentativa de despistar a polícia.

Nove terminais de computador e celulares foram apreendidos no local. Além disso, os funcionários presentes foram conduzidos para a delegacia.



O golpe do empréstimo era aplicado contra aposentados e pensionistas.