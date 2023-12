Auditor é morto em tentativa de assalto em Vila Isabel, no Rio

Um auditor da Controladoria-Geral do Estado do Rio (CGE) foi morto baleado em uma tentativa de assalto em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, na noite desta terça-feira (19). Guilherme Brederode Rodrigues, de 36 anos, voltava de uma festa no momento do crime.

De acordo com testemunhas, o auditor, a esposa e a tia teriam saído de uma festa, que aconteceu na Tijuca, em direção à Barra da Tijuca, na Zona Oeste, onde Guilherme morava. Por volta das 23h, na altura da Rua Gonzaga Bastos com a Maxwell, criminosos armados com fuzis e pistolas abordaram o carro, um Honda HRV vermelho, em que a família estava.

Cerca de três homens teriam saído de um outro veículo em direção ao carro de Guilherme. Ele teria sido baleado com pelo menos três tiros de pistola e os bandidos fugiram em seguida. Para a polícia, os criminosos o alvejaram por achar que ele reagiria. A mulher de Guilherme e a tia não ficaram feridas.

Os investigadores da polícia acreditam que mais dois homens teriam participado do crime. A suspeita é de que um 4º criminoso estaria dentro do carro utilizado pelos bandidos e que um 5º suspeito estaria em uma moto dando cobertura.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e deve ser tratado como latrocínio, ou seja, roubo que resulta em morte. O corpo de Guilherme foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio.