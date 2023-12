Polícia Civil prende falso funcionário da Receita Federal que enganava idosos na Zona Sul

Segundo a 13ª DP, ele possui anotações criminais por roubo e já ficou preso 11 anos no sistema penitenciário - Foto: Reprodução

Segundo a 13ª DP, ele possui anotações criminais por roubo e já ficou preso 11 anos no sistema penitenciário - Foto: Reprodução

Policiais civis da 13ª DP (Ipanema) prenderam, nesta terça-feira (19), um homem que se passava por funcionário da Receita Federal para enganar idosos em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Ele foi localizado na casa da namorada, no bairro Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio.

De acordo com os agentes, no dia 31 de outubro deste ano, o autor foi à casa de uma vítima, de 87 anos, e se identificou como funcionário da Receita Federal.

Na ocasião, após informar que o falecido marido da mulher tinha um débito fiscal, o homem perguntou sobre a existência de joias, dinheiro e cartões que poderiam ser fornecidos para pagar uma suposta dívida. Ele chegou a dopar a idosa, que teve pertences subtraídos, gerando um prejuízo estimado em mais de R$ 100 mil.

Contra o homem foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de furto mediante fraude. Ainda segundo a 13ª DP, ele possui anotações criminais por roubo e já ficou preso 11 anos no sistema penitenciário.