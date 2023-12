Polícia prende pai acusado de estuprar filho de um ano em Duque de Caxias

Policiais civis da 62ª DP (Imbariê) prenderam, nesta terça-feira (19/12), um pai acusado de estuprar o próprio filho, de menos de 1 ano de vida. Contra o autor foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável.

O fato aconteceu em novembro deste ano, no bairro Santa Lúcia, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, a mãe da criança presenciou o autor, de 50 anos, "esfregando" suas partes íntimas no bebê. A mulher viu a cena e pediu socorro aos vizinhos.

O acusado fugiu em seguida e o caso foi registrado na delegacia. Os agentes levantaram informações, realizaram um trabalho de inteligência e localizaram o autor. Segundo a 62ª DP, o homem é suspeito de cometer outros casos de abusos sexuais e outros crimes.