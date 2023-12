PM de SP reage a tentativa de assalto dentro de trem do Rio

Um policial militar do estado de São Paulo reagiu a uma tentativa de assalto na noite da última segunda-feira (18) na estação de trem Oswaldo Cruz, Zona Norte do Rio.

De acordo com a ocorrência da PM, um grupo de homens armados tentou assaltar passageiros que estavam em um vagão no momento em que a composição parou para o embarque e desembarque na estação.

O policial, que estava armado com uma glock acautelada pela corporação de SP, reagiu contra a ação criminosa e fez disparos na direção dos suspeitos, que fugiram pela linha férrea.

O agente permaneceu na estação depois dos disparos e acionou os órgãos responsáveis. Em uma vistoria nos trilhos do trem, policiais encontraram um homem morto com marcas de tiros no abdômen.



Segundo a PM, o homem é suspeito de ter participado da tentativa de assalto. A perícia da Delegacia de Homicídios foi acionada.