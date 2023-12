'Leozinho da Vila Ipiranga' está entre os 10 criminosos mais procurados do País

O 'Leozinho da Vila Ipiranga' é considerado um dos 10 criminosos mais procurados do País. Leomar de Oliveira Barbosa, de 60 anos, também conhecido como 'Playboy', é apontado como aliado de Fernandinho Beira-Mar e considerado um dos líderes da facção Comando Vermelho.

Embora a lista com o nome dos procurados ainda não tenha sido oficialmente divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), uma prévia foi obtida pelo portal UOL. O levantamento estava desatualizado há mais de dois anos, porém passou por uma remodelação no Governo Lula e deve ser publicada em breve.

'Playboy' cumpria pena em um presídio de segurança máxima em Formosa, Goiás, mas teria sido solto indevidamente, em 2018, após um erro no sistema carcerário, que teria atendido a uma solicitação de habeas corpus mesmo o preso possuindo outras duas condenações contra ele. Desde a soltura, Leozinho é tratado como foragido.

De acordo com investigações da Polícia Federal, ele comandava a compra de cocaína da Bolívia e a distribuição dela no Brasil. O 'Playboy' possui uma condenação a 36 anos de prisão por tráfico de drogas pela Justiça de Goiás. O foragido é oriundo da comunidade da Vila Ipiranga, no Fonseca, em Niterói.

Além de Leomar, outros nomes como Maria do Pó, Baixinho, André do Rap, João Cabeludo e Caipira configurariam a lista dos grandes procurados pelas forças de segurança do País. Quase todos eles atuam de forma criminosa no Brasil e em países do Mercosul, com condenações e envolvimento no tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.