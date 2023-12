Condenado pelo assassinato de casal de americanos é preso no Rio

A polícia civil prendeu, na manhã desta segunda-feira (18), Jossiel Conceição dos Santos, de 40 anos, condenado pela morte de Todd Staheli e sua mulher Michele David Staheli. O casal de norte-americanos, executivos da petroleira Shell, foi morto a golpes de pé de cabra, em casa, num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, em novembro de 2003.

Jossiel era considerado foragido desde 2019, quando o Tribunal de Justiça, atendendo a recurso do Ministério Público, expediu novo mandado de prisão contra ele revogando a progressão de pena que havia sido concedida. Preso incialmente em abril de 2004 e condenado a 25 anos de prisão, Jossiel cumpriu dez anos. Em 2014, passou ao regime semi-aberto e, em 2018, para regime aberto, em prisão domiciliar. Jossiel foi preso na Taquara, Zona na Oeste, por policiais da 12ª DP (Copacabana).

Vindos da Arábia Saudita com os filhos, o casal Staheli havia chegado ao Brasil há três meses para trabalhar na sede local da Shell. Jossiel era caseiro no imóvel vizinho e, de acordo com as investigações, estudou a rotina das vítimas antes de invadir a casa na madrugada de 30 de novembro de 2003. Ele entrou no quarto onde o casal dormia e atacou os dois na cama com golpes de pé de cabra.



O criminoso foi preso em abril de 2004 quando invadiu a casa de uma representante diplomática da Grécia no mesmo condomínio. Levado à delegacia, confessou o crime contra os Staheli. Posteriormente, exame de DNA foi determinante para a condenação do criminoso.