Marcelinho Carioca desaparece em São Paulo e polícia cogita sequestro

A polícia de São Paulo está investigando o desaparecimento do ex-jogador de futebol, Marcelinho Carioca. Marcelo não é visto desde o último domingo (17), quando foi de carro para uma festa em Itaquera, na Zona Leste da capital paulista.

De acordo com policiais que trabalham no caso, o carro do jogador foi encontrado em Itaquaquecetuba, cidade da região metropolitana de São Paulo. O veículo de Marcelo será conduzido até a delegacia do município, onde passará por perícia.

Próximo do local onde o carro foi encontrado, dois homens foram presos, suspeitos de envolvimento no desaparecimento do eterno ídolo do Corinthians.Ambos foram conduzidos até o 50º DP, em Itaim Paulista, na Zona Leste da cidade.

Segundo o portal do jornalista Leo Dias, Marcelinho Carioca está em cárcere privado, e os bandidos já entraram em contato com a família para obter resgate. No entanto, o valor já depositado pela família, de R$50 mil, não foi suficiente, e os sequestradores estariam pedindo ainda mais dinheiro.

De acordo com o jornal Metrópoles, o sequestro foi confirmado pela polícia de São Paulo, que tem agentes civis e militares em busca do paradeiro de Marcelo.