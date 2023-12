Empresário troca tiros com policiais em SP e três morrem

Uma troca de tiros envolvendo um empresário e policiais civis deixou três mortos na Zona Sul de São Paulo, neste sábado (16). O gestor Rogério Saladino, de 56 anos, a investigadora Milene Bagalho, de 39, e um funcionário de Rogério, de 49, morreram durante o confronto.

A confusão teria se iniciado quando Rogério confundiu os agentes com assaltantes. Milene e um outro colega, ambos policiais, teriam tocado a campainha da casa do empresário para solicitar imagens de câmeras de segurança para uma investigação sobre um furto que aconteceu na região, no bairro Jardim América, no dia anterior.

Rogério teria recebido os agentes a tiros ao sair no portão da garagem de sua residência. No confronto, a policial, o empresário e seu funcionário foram feridos. O último homem morreu ainda no local; já Milene e Saladino foram socorridos para o hospital, mas não resistiram aos ferimentos.

O dono e presidente de uma empresa de medicina diagnóstica já possuía anotações criminais. Rogério Saladino tinha passagens por homicídio, lesão corporal e crime ambiental.

O caso foi registrado como homicídio e morte decorrente de intervenção policial na Divisão de Homicídios do DHPP, onde o caso será investigado. As quatro armas envolvidas na ocorrência, duas dos policiais civis e duas do empresário morto, foram apreendidas. Na casa de Rogério, os agentes também encontraram drogas.

A policial morta deixa uma filha de 5 anos. Já o empresário deixa esposa e um filho.