Idoso de 86 anos perde o olho direito após ser espancado por cunhado

Um idoso de 86 anos está internado desde a última sexta-feira (15), no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, após ser espancado brutalmente pelo próprio cunhado. O idoso deu entrada na unidade de saúde com traumatismo craniano e inúmeras fraturas no rosto, e está em estado grave.

O caso aconteceu na residência do idoso em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo informações da prefeitura, ele teria dado entrada no hospital por volta das 23h10 com lesões severas, e internado logo em seguida no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade. Ele está recebendo cuidados clínicos intensivos, além de um bucomaxilo.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na 60ª DP (Campos Elíseos), o cunhado seria o autor do crime, e foi preso em flagrante. Ele é irmão do companheiro do idoso e estava morando na mesma casa em que o casal há cerca de um ano.

No Registro de Ocorrência é descrito ainda que o cunhado teria começado a usar drogas, e que ele chegou a confessar ao irmão a agressão , mas que em momento nenhum tinha a intenção de matá-lo.

O irmão do acusado e parceiro do idoso, revelou que não estava em casa no momento da agressão, mas que assim que chegou na residência e encontrou o irmão dormindo, o conduziu até a delegacia para prestar queixa.

O acusado confessou também ter enfiado o dedo no olho do idoso, que perdeu o olho direito.