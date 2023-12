Confusão em quiosque da Barra termina com um policial federal morto

Um policial federal de 38 anos foi morto durante uma confusão em um quiosque na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite deste domingo (17). O agente Francisco Elionezio Braga Oliveira teria discutido e agredido um policial militar, que atirou contra o federal alegando defesa.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) teria sido acionada para uma ocorrência em que um homem armado estaria ameaçando pessoas em um quiosque na Avenida do Pepê. Ao chegar no local, os PMs teriam encontrado Francisco, que era cliente do estabelecimento, com arma em mãos fazendo ameaças.

Segundo testemunhas, o policial federal teria dado um tapa e apontado sua arma contra um PM, que o baleou em seguida. Uma mulher de 34 anos que estaria acompanhando Francisco, e que foi também foi baleada, deu uma versão diferente e negou que ele tenha ameaçado os PMs.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro, mas encontrou Francisco morto ao chegar no endereço. Já a mulher baleada foi encaminhada para o Hospital Lourenço Jorge, também na Barra da Tijuca. Ela não corre o risco de morte.

Francisco estava na Polícia Federal há 10 anos e fazia parte do Grupo de Pronta Intervenção (GPI) da PF. Recentemente, há quase duas semanas, ele havia sido homenageado com a Medalha da Defesa Civil por salvar uma menina de 7 anos de um engasgo em um restaurante no Distrito Federal, em outubro. Ele deixa três filhos.

A Delegacia de Homicídios da Capital assumiu a investigação do caso.