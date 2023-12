Menina fica com cabelo preso em ralo de piscina e morre afogada no Rio

Uma menina de 10 anos morreu afogada após ficar com o cabelo preso no ralo de uma piscina em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, na tarde deste domingo (17). O acidente aconteceu em um salão de festas durante uma festa de confraternização.

A menina, identificada como Sara, ficou com o cabelo preso durante um mergulho. No momento do ocorrido, ela estaria com os tios e, logo que os presentes notaram o que acontecia, os donos do salão teriam sido acionados e desligaram a bomba da piscina.

Ainda no local, Sara teria recebido os primeiros socorro. Ela foi levada para a UPA de Campo Grande, na Estrada do Mendanha, mas acabou não resistindo. Seu corpo foi encaminhado para o IML do bairro.

A direção da UPA informou que a menina deu entrada na unidade de saúde já em estado grave. Ela teria sido imediatamente intubada, porém morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande), onde a família da vítima prestou depoimento na noite deste domingo (17).