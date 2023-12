Acusado de agredir cachorro é preso em São Gonçalo; confira vídeo

Um homem acusado de agredir o cachorro de estimação com uma barra de ferro foi preso na noite desta sexta-feira (15), em Venda da Cruz, em São Gonçalo. O suspeito foi flagrado ameaçando o animal, que já teria sido submetido a violência e descaso em outras ocasiões. Confira o vídeo:





De acordo com o relato da Polícia, o cachorro, que se chama Thor, passou mal após sofrer as agressões e foi encontrado preso por uma coleira que enforcava o animal. Há indícios de que o homem já havia agredido o animal em outras ocasiões e de que ele deixava o cão sem água ou comida por longos períodos.

O crime foi flagrado por vizinhos, que levaram as denúncias para o vereador Romário Régis (PDT). O parlamentar, por sua vez, acionou a Polícia Militar. Agentes do 7° BPM (São Gonçalo) foram até a residência do acusado e, após assistirem aos vídeos das agressões, conduziram o acusado para a 73ª DP (Neves).



Na Delegacia, ele foi preso, autuado em flagrante por maus tratos aos animais. Já o cão Thor foi resgatado do local e está sob cuidado provisório do vereador Romário Regis. De acordo com ele, o animal foi levado para receber atendimento em uma clínica veterinária.