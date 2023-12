Solenidade no 7ºBPM, em São Gonçalo, premia destaques do semestre

A sede do 7ºBPM (São Gonçalo) recebeu, na manhã desta sexta-feira (15), uma solenidade de premiação dos destaques do semestre no combate à criminalidade. Os policiais militares que se destacaram durante o trabalho feito nos últimos seis meses foram condecorados pelo comando da Polícia.

No evento, que contou com a presença de dezenas de militares e seus familiares, os homenageados que tiveram bons feitos receberam um diploma e um troféu simbólico. Em entrevista ao São Gonçalo, o comandante do 7ºBPM, o Cel. Angelo Barbosa Castro, aproveitou para destacar os índices positivos alcançados pelo batalhão.

“Gostaria de destacar que nossas ações nesse final de ano estão sendo voltadas para o roubo de rua, roubo de veículos e a baixa letalidade violenta, ou seja, os homicídios. Nesse segundo semestre de 2023, nós viemos alcançando ótimos números. Estamos dentro de todas as metas estipuladas pelo ISP, o Instituto de Segurança Pública, e, com certeza, o 7º batalhão vai ficar em primeiro lugar no Estado”, diz Barbosa.

Cel. Angelo Barbosa Castro | Foto: Filipe Aguiar

Segundo o Coronel, o trabalho feito pelo batalhão que ele comanda tem diminuído diversos índices, como roubo de veículo, roubo de rua, roubo nos principais centros de São Gonçalo, como Alcântara, Rua da Feira, e também roubo no interior de coletivos. “Isso só quem tem a ganhar é a população gonçalense”, conclui.



O Prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, representado pelo Secretário de Ordem Pública, Márcio Ribeiro, também foi premiado na solenidade. O político recebeu o diploma ‘Amigos do Batalhão’.

SG acumula dados positivos

O evento contou com a presença de dezenas de militares e seus familiares | Foto: Filipe Aguiar

De acordo com os dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), a cidade de São Gonçalo apresentou uma queda considerável nos índices de roubo de rua e letalidade violenta, entre os períodos de junho à novembro de 2023 e 2022.

Em 2022, São Gonçalo registrou 3.088 casos de roubo de rua durante o ano, sendo 1.684 apenas durante os seis meses analisados. Já em 2023, a queda foi significativa, com mais de mil casos a menos, totalizando 2.069 registros feitos durante o ano, sendo 921 deles entre junho e novembro. Esses dados mostram uma queda de cerca de 45% nos roubos de rua, 763 roubos a menos nos meses observados, o que mostra uma melhora na segurança do município.

Além disso, os índices de letalidade violenta, que engloba homicídio doloso, latrocínio, lesão seguida de morte e morte pela polícia, também diminuíram. Em 2023 foram registrados 175 casos, mais de cem a menos que no ano passado, que finalizou com 282. Apenas no período de junho a novembro, foram 70 casos a menos, se comparados com os mesmos meses de 2022, que totalizou 155 mortes.