Presidente da Liesa é assaltado, passa mal e acaba internado

Ferido, presidente de liga das escolas de samba foi hospitalizado no Rio - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Jorge Perlingeiro, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa-RJ), de 78 anos, precisou ser hospitalizado depois que passou mal após ser vítima de um assalto na manhã deste sábado (16). O crime aconteceu na orla da praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Ele estava caminhando na orla, segundo testemunhas, quando foi abordado por três suspeitos. Além de roubar o cordão que ele usava, os homens teriam, ainda, empurrado a vítima no chão. Ele acabou ferido e passou mal, com problemas de pressão, por conta do episódio.

Jorge foi levado para um pronto-socorro, também na Barra da Tijuca. Ainda segundo relatos, ele chegou ao local bastante nervoso e reclamando de dores no peito, na boca, e em um dos braços. De acordo com informações do portal "G1", ele ficou hospitalizado na unidade para passar por exames.